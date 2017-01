(The following statement was released by the rating agency) HONG KONG, September 05 (Fitch) 本文章英文原文最初於2016年9月5日發布于:<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1011223">Fitch's New Shanghai Office Underpins China Business Drive 惠譽評級很高興地宣布,為加強在大中華區的業務,上海辦公室今日搬至地標性的上海中心大廈。新地址為: 惠譽(北京)信用評級有限公司上海分公司 中國上海市浦東新區陸家嘴環路479號 上海中心大廈34層3401室 郵編:200120 電話:+86 21 2028 9898 惠譽對在大中華區的業務前景看好,並將根據業務需要增加在大中華區的投資。新上海辦公室的面積為原址的兩倍,惠譽將能夠增加員工數量並為市場參與者提供更好的服務。 上海辦公室成立於2012年。惠譽於1997年在北京設立代表處,是首家在中國運營的國際評級機構。惠譽香港辦公室也於1997年成立。 隨著中國政府允許更多的外國投資者進入中國債券市場,惠譽的評級與研究具有越來越重要的意義。投資者十分重視惠譽對中國初期債券市場的及時和深入的分析。 惠譽在亞太地區首次發行的跨境企業債券中的市場份額最大,在中國的國際公共財政融資發行人評級中占有100%的市場份額,並且對亞太地區銀行巴塞爾III二級資本次級債的 覆蓋率最高。 《財資》雜誌(The Asset)授予了惠譽在企業、金融機構和公共融資三個資產類別的“2016年度最佳評級機構”獎項。 Media Relations: Leslie Tan, Singapore, Tel: +65 67 96 7234, Email: leslie.tan@fitchratings.com; Wai-Lun Wan, Hong Kong, Tel: +852 2263 9935, Email: wailun.wan@fitchratings.com. 詳情參見<a href="https://www.fitchratings.com">www.fitchratings.com 注意:本新聞稿為中文譯本。如有疑問,請以英文版本為準。 ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.