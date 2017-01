Oct 27 (Gracenote) - Summaries from the Serie A matches on Thursday Thursday, October 27 Palermo 1 Ilja Nestorovski 10 Red Card: Roland Sallai 82 Udinese 3 Cyril Thereau 36, Seko Fofana 74,79 Halftime: 1-1;Attendance: 9,360 - - - Wednesday, October 26 Chievo Verona 1 Ibrahima Mbaye 70og Bologna 1 Erick Pulgar 52 Halftime: 0-0;Attendance: 8,000 - - - Fiorentina 1 Davide Astori 85 Crotone 1 Diego Falcinelli 24 Halftime: 0-1;Attendance: 22,983 - - - Inter Milan 2 Mauro Icardi 35,88 Torino 1 Andrea Belotti 63 Halftime: 1-0;Attendance: 36,446 - - - Lazio 4 Balde Diao Keita 6, Ciro Immobile 23pen,28, Felipe Anderson 79 Cagliari 1 Wallace 87og Missed penalty: Marco Borriello 61 Halftime: 3-0;Attendance: 10,000 - - - Juventus 4 Mario Mandzukic 4, Giorgio Chiellini 9,87, Miralem Pjanic 65 Sampdoria 1 Patrik Schick 57 Halftime: 2-0;Attendance: 38,417 - - - Napoli 2 Dries Mertens 51, Vlad Chiriches 81 Empoli 0 Halftime: 0-0;Attendance: 12,000 - - - Sassuolo 1 Paolo Cannavaro 12 AS Roma 3 Edin Dzeko 57,76pen, Radja Nainggolan 78 Halftime: 1-0;Attendance: 14,000 - - - Pescara 0 Atalanta Bergamo 1 Mattia Caldara 60 Halftime: 0-0;Attendance: 13,000 - - - Tuesday, October 25 Genoa 3 Nikola Ninkovic 11, Juraj Kucka 80og, Leonardo Pavoletti 86 AC Milan 0 Red Card: Gabriel Paletta 56 Halftime: 1-0;Attendance: 21,200 - - - Next Fixtures (GMT): Saturday, October 29 Bologna v Fiorentina (1600) Juventus v Napoli (1845) Sunday, October 30 Atalanta Bergamo v Genoa (1130) AC Milan v Pescara (1400) Crotone v Chievo Verona (1400) Empoli v AS Roma (1400) Lazio v Sassuolo (1400) Sampdoria v Inter Milan (1945) Monday, October 31 Udinese v Torino (1800) Cagliari v Palermo (2000)