Dec 12 (Gracenote) - Fixtures from the Dutch Cup Last 16 matches on Monday Last 16 Tuesday, December 13 (GMT) FC Volendam(II) v VVSB(III) (1730) IJsselmeervogels(IV) v Heerenveen (1945) Last 16 Wednesday, December 14 (GMT) PEC Zwolle v Utrecht (1730) AZ Alkmaar v ASWH(IV) (1900) Vitesse Arnhem v Jodan Boys(V) (1900) Feyenoord v ADO Den Haag (1945) Last 16 Thursday, December 15 (GMT) SC Cambuur(II) v Ajax Amsterdam (1730) Heracles Almelo v Sparta Rotterdam (1945)