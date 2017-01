Oct 25 (Gracenote) - Results from the Dutch Cup 2nd Round matches on Tuesday 2nd Round Tuesday, October 25 Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven 3-1 (halftime: 1-0) ADO Den Haag - Telstar (II) 2-1 (halftime: 0-1) FC Volendam (II) - Almere City FC (II) 2-1 (halftime: 0-0, 90 mins: 0-0) AET Go Ahead Eagles Deventer - Jodan Boys (IV) 1-2 (halftime: 1-0) Spakenburg (III) - ASWH (III) 2-3 (halftime: 0-1, 90 mins: 2-2) AET TEC (III) - SC Cambuur (II) 0-4 (halftime: 0-3) VVSB (III) - Katwijk (III) 3-0 (halftime: 2-0) Next Fixtures (GMT): 2nd Round Wednesday, October 26 Kozakken Boys (III) v Ajax Amsterdam (1630) Utrecht v Groningen (1800) Vitesse Arnhem v RKC Waalwijk (II) (1800) IJsselmeervogels (III) v Kon.HFC (III) (1800) AZ Alkmaar v FC Emmen (II) (1800) Heracles Almelo v UNA (III) (1800) Feyenoord v Excelsior (1845) Thursday, October 27 PEC Zwolle v VVV-Venlo (II) (1630) FC Eindhoven (II) v Heerenveen (1845)