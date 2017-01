Dec 2 Facts and figures ahead of Saturday's La Liga match between Barcelona and Real Madrid at the Nou Camp.

Head-to-head (Last 10 matches)

Barcelona 1-2 Real Madrid (La Liga, April, 2016) Real Madrid 0-4 Barcelona (La Liga, November, 2015) Barcelona 2-1 Real Madrid (La Liga, March, 2015) Real Madrid 3-1 Barcelona (La Liga, October, 2014) Barcelona 1-2 Real Madrid (King's Cup, April, 2014) Real Madrid 3-4 Barcelona (La Liga, March, 2014) Barcelona 2-1 Real Madrid (La Liga, October, 2013) Real Madrid 2-1 Barcelona (La Liga, March, 2013) Barcelona 1-3 Real Madrid (King's Cup, February, 2013) Real Madrid 1-1 Barcelona (King's Cup, January, 2013)

La Liga form guide (Last five matches) Barcelona - W W W D D Real Madrid - W W W W W

Betting odds (supplied by William Hill):

17/20 Barcelona to win. 3/1 Real Madrid to win. 3/1 Match ends in a draw.

Correct Score:

Barcelona: 11/1 1-0, 12/1 2-0, 15/2 2-1, 16/1 3-0, 11/1 3-1, 16/1 3-2.

Real Madrid: 16/1 1-0, 25/1 2-0, 12/1 2-1, 50/1 3-0, 25/1 3-1, 25/1 3-2.

Draw: 18/1 0-0, 8/1 1-1, 11/1 2-2, 33/1 3-3, 100/1 4-4.

First Goal: Barcelona: 7/2 Messi, 7/2 Suarez, 9/2 Paco Alcacer, 5/1 Neymar, 8/1 Rafinha, 9/1 Arda Turan, 9/1 Ivan Rakitic.

Real Madrid: 5/1 Ronaldo, 13/2 Benzema, 9/1 Mariano Diaz, 11/1 James Rodrigue,; 11/1 Lucas Vazquez, 14/1 Luka Modric.

Also: 2/1 Lionel Messi to score and Barcelona to win 6/1 Cristiano Ronaldo to score and Real Madrid to win