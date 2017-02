May 27 (Infostrada Sports) - Results from the French Open Men's Singles Round 3 matches on Friday 22-Viktor Troicki (Serbia) beat 16-Gilles Simon (France) 6-4 6-2 6-2 3-Stanislas Wawrinka (Switzerland) beat 30-Jeremy Chardy (France) 6-4 6-3 7-5 15-John Isner (U.S.) beat Teymuraz Gabashvili (Russia) 7-6(7) 4-6 2-6 6-4 6-2 5-Kei Nishikori (Japan) beat Fernando Verdasco (Spain) 6-3 6-4 3-6 2-6 6-4 9-Richard Gasquet (France) beat 17-Nick Kyrgios (Australia) 6-2 7-6(7) 6-2 Albert Ramos (Spain) beat 23-Jack Sock (U.S.) 6-7(2) 6-4 6-4 4-6 6-4 2-Andy Murray (Britain) beat 27-Ivo Karlovic (Croatia) 6-1 6-4 7-6(3) 8-Milos Raonic (Canada) beat Andrej Martin (Slovakia) 7-6(4) 6-2 6-3