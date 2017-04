Tennis-Davis Cup world group quarterfinal Australia v U.S. Fixture

April 8 (Gracenote) - Fixture from the Davis Cup World Group Quarterfinal match between Australia and U.S. on Saturday Australia lead U.S. 2-1 On Saturday Steve Johnson/Jack Sock (U.S.) beat Sam Groth/John Peers (Australia) 3-6 6-3 6-2 2-6 6-3 On Friday Nick Kyrgios (Australia) beat John Isner (U.S.) 7-5 7-6(5) 7-6(5) Jordan Thompson (Australia) beat Jack Sock (U.S.) 6-3 3-6 7-6(4) 6-4